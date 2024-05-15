Наступление РФ на Харьковщине: должна ли Украина идти на переговоры – Жорин ответил

Жорин считает, что по состоянию на сегодняшний день Украине не с чем сесть за стол переговоров.

Несмотря на активизацию наступления россиян на Харьковщине и Донетчине, позиция по переговорам должна быть неизменной – Украина не должна идти на уступки врагу.

Такое мнение высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Он подчеркнул, что страна-агрессорка должна вывести свои войска со всей территории. Но в то же время для любых переговоров должны быть сильные позиции. Жорин признал, что по состоянию на сегодняшний день Украине не с чем сесть за стол переговоров.

"Откровенно слабая позиция Запада по отношению к России тоже нам никоим образом не поможет. Слабый всегда садится слушать, а не говорить. Для того чтобы навязывать свои условия, мы должны стать гораздо сильнее", — подчеркнул военный.

Ранее Максим Жорин, комментируя ситуацию в Харьковской области, заявил, что новое наступление РФ "должно стать для всей страны холодным душем".

Напомним, в разговоре с китайскими СМИ российский диктатор Путин заявил, что "открыт к диалогу с Украиной", но на своих условиях.

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