Наступление РФ на Харьковщине: Коваленко сказал, смогут ли россияне захватить Харьков или Сумы

Россияне с самого начала уже начали тормозить процесс наступательных действий в направлении Волчанска и Липцев.

Для захвата Харькова или Сум у россиян недостаточно функционала.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо".

Он рассмотрел действия кафиров в Харьковской области с позиции военного человека.

"Если говорить об информационной волне, которая происходит вокруг событий на Харьковщине, то если смотреть на ситуацию глазами гражданского человека, то кажется, что там какой-то апокалипсис. Если смотреть глазами военного человека, который разбирается в тактике проведения общевойсковых операций, то можно сказать, что россияне потерпели полное фиаско еще 10 мая", — отметил Коваленко.

Эксперт объяснил эти действия армии РФ тем, что она использовала по двум направлениям формат неполного комплекта мотострелковых дивизий и два полка. Также он отметил, что захватить Харьков или Суму у россиян не хватит функционала.

"Полковый функционал первых суток наступательной операции — это 6-8 км от границы с Украиной. Россияне вышли на этот функционал только сейчас. При этом, что они прошли не через оборонительные линии и рубежи, а именно через серую зону. То есть можно говорить о том, что россияне с самого начала уже начали тормозить процесс наступательных действий в направлении Волчанска и Липцев. большего", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, согласно заявлению главы ГУР Кирилла Буданова, в Харьковской области сейчас идет активная фаза российской операции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОПЕРАТИВНО ПО СИТУАЦИИ НА ХАРЬКОВЩИНЕ И СОВМЕСТЕ ОТ БУДАНОВА!

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