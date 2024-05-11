Наступление РФ на Харьковщине: насколько действия окупантов были успешными, оценил ветеран внешней разведки

Генерал уверяет, что попытка прорыва россиян в Харьковской области была провалена.

Наступательная операция россияне на севере Харьковщины и попытка продвижения в сторону Харькова провалились.

Такой оптимистический прогноз высказал генерал, ветеран Службы внешней разведки военный эксперт Василий Богдан, передает "Эспрессо".

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"Попытка прорыва россиян в Харьковской области была полностью провалена. Планы россиян захватить значительную часть Харьковской области и занять Харьков тоже провалились. То, что делает наше командование приносит результат", — говорит ветеран внешней разведки.

По его информации, бои продолжаются в серой зоне вокруг тех четырех населенных пунктов, которые были захвачены оккупантами. Богдан не исключает, что недавно захваченные населенные пункты, в которых оккупанты, скоро будут освобождены.

"Оккупанты понесут потери на севере Харьковщины. В частности, в живой силе и технике. Это подтверждает то, что планы Путина и его военачальников не будут реализованы. К тому же стоит заметить, что Украине начали поставлять боеприпасы, бронетехнику и другое военное снаряжение. Это позволит изменить ход боевых действий в нашу пользу", – подытожил он.

Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова. В минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ на Харьковщине, заявил, что есть много вопросов для тех, кто оставил позиции и фортификационных сооружений.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.