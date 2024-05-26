Наступление РФ на Харьковщине: оккупанты провалили задачу Путина — британская разведка

Вооруженным силам удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области, поэтому кафиры не смогли создать "буферную зону" на севере региона.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку.

По их данным, успех российских окупантов является "фрагментированным и необъединенным".

"С 17 мая 2024 года президент Путин заявил, что российские войска создают "буферную зону безопасности" в Харькове. Пока не удалось сделать. Северный харьковский фронт, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успехи России на этом направлении будут ограничены на следующей неделе, поскольку начальный импульс РФ был сдержан украинским сопротивлением", — говорится в отчете.

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Бои в Волчанске

Британские разведчики отмечают, что российские войска продолжают атаковать Волчанск во время наступления, которое началось 10 мая 2024 года. За город идет борьба.

"Украинские силы, которые его защищают, отбивают большинство российских атак. Село Бугроватка, вероятно, находится под их контролем. Российские войска пытаются установить физический контроль над переправой через реку Северский Донец", — говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что Северский Донец является тылом для украинских военных сил, обороняющихся в самом Волчанске.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ удалось остановить наступление российской армии в Харьковской области.

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