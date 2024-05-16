Наступление РФ на Харьковщине создало для ВСУ одну из самых больших проблем с начала войны – The Hill

Американский профессор политологии заявил, что "украинцы сейчас в беде и следующие несколько месяцев будут очень критическими".

Большое наступление российских войск на северо-востоке Харьковщины создало одну из самых значительных проблем с начала войны для украинских войск, испытывающих нехватку боеприпасов и истощение, ведь они воюют на линии фронта протяженностью 600 миль.

Об этом говорится в публикации издания The Hill.

Внезапное вторжение России на Харьковщину из Белгородской области давит на украинские войска, которые уже и так пытаются отразить вражеские атаки на востоке Украины, прежде всего в Донецкой области, которую Кремль давно стремится захватить в качестве приза.

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Хотя у России, кажется, нет сил, чтобы захватить значительные территории на Харьковщине, ее войска относительно легко продвинулись вперед и заставили Украину развернуть резервные части. Это могло поставить под угрозу позиции украинских войск в других местах фронта.

По оценкам профессора политологии, изучающего войну в Университете Калифорнии в Сан-Диего, Бронислава Сланчева, Россия пытается захватить территорию, пользуясь коротким окном перед полным поступлением американского оружия в Украину.

"Украина находится в самом слабом своем состоянии"

"Мы видим Украину в самом слабом ее состоянии. Россияне используют [это окно] и давят, как сумасшедшие, потому что они знают, что к середине или концу лета ситуация стабилизируется. … Украинцы сейчас в беде, и следующие несколько месяцев будут очень критическими", – прогнозирует профессор политологии.

Издание со ссылкой на открытые источники указывает, что российские войска продвинулись по меньшей мере на 39 квадратных миль на Харьковщине и они приближаются к областному центру. Оккупанты взяли под контроль несколько сел области и близки к захвату города Волчанск.

Авторы публикации процитировали президента Украины Владимира Зеленского, который в видеообращении 14 мая заявил, что ситуация остается сложной, но стабилизируется.

"Много воинов — особенно харьковчане — поднялись в защиту Харьковской области", — сказал глава государства.

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Наступление РФ застало Украину неподготовленной

Представители администрации президента США Джо Байдена на этой неделе заявили, что российское наступление было ожидаемым, но, похоже, оно все равно застало Украину неподготовленной. Быстрые темпы продвижения врага вызвали возмущение в Украине из-за отсутствия обороны в регионе, который ВСУ отразили во внезапном контрнаступлении в 2022 году.

Киев сменил командующего обороной Харькова. А один украинский командир разведки сказал BBC, что "первой линии обороны не было" и что россияне "просто вошли" на Харьковщину.

Наступление РФ на Харьковщину также проявило некоторое разочарование политикой США. Украинские чиновники настаивали на усилении ПВО, чтобы защитить охваченные боевыми действиями регионы, например Харьковская область. Чиновники также хотят, чтобы Вашингтон разрешил войскам использовать американское оружие для ударов внутри России, включая Белгородскую область, но этот вопрос остается жестким "нет" для администрации Байдена.

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На этой неделе нардеп Давид Арахамия возглавлял делегацию в Вашингтон, чтобы побудить администрацию Байдена упразднить политику запрета использования оружия США внутри России.

"Это действительно вредит нашим позициям на передовой. Никто не понимает, как можно с одной стороны воевать, а с другой не воевать. Это не работает", – сказал Арахамия.

Нардеп Давид Арахамия / Фото: Getty Images

Задержка военной помощи от США – проблема есть до сих пор есть

Инженер корпорации Rand, специализирующейся на оборонных технологиях, Майкл Бонерт обратил внимание на обеспокоенность рабочей силой в рядах украинских войск. Но он сказал, что продвижение РФ объясняется нехваткой боеприпасов и ресурсов в Украине, истощенных из-за месячной задержки новой военной помощи от США.

"Они просто не получают необходимых боеприпасов. Украина все еще находится на том этапе войны, когда не хватает боеприпасов и снаряжения", – сказал Бонерт.

В публикации указывается, что нехватка живой силы остается проблемой для войска, и Украина воздержалась от объявления о мобилизации примерно 500 тыс. военных, поскольку это предложение непопулярно.

Как заявила народная депутат Александра Устинова, моральный дух в Украине низкий частично из-за вопроса поддержки со стороны США.

"Потому что все россияне говорят: "О, они просто отправят вас умирать, потому что у вас нет боеприпасов". Они не дают вам шанса". Это верно. Нам очень тяжело сказать, что есть поддержка", – заявила Устинова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину 14 мая заявил, что Россия посылает "волну за волной" атаки на Харьковщине и на восточном фронте, но что американская помощь может помочь изменить ситуацию.

"Ближайшие недели и месяцы потребуют очень многого от украинцев, которые уже так много пожертвовали. Но я приехал в Украину с посланием: вы не одиноки. Соединенные Штаты были рядом с вами с первого дня. Мы сегодня с вами. И мы останемся рядом с вами", – заявил Блинкен.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время встречи в Киеве / Фото: скриншот с видео

Авторы статьи отмечают, что Россия оказывает давление на Украину на нескольких фронтах. Открыв еще один фронт в Харьковской области в этом месяце, РФ ставит под угрозу способность Украины защищаться на нескольких фронтах одновременно.

Администрация Байдена признала медленные темпы доставки оружия.

"Частью этого является шестимесячная задержка в оказании помощи Украине. Это поставило Украину в яму, и мы не промолчали с этой трибуны", – заявил 13 мая советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ссылаясь на пакет в 1 млрд долл., объявленный в конце апреля, и транш на 400 млн дол. на прошлой неделе, Салливан сказал, что некоторое оружие поступило в Украину, и на этой неделе поступит больше. Он сообщил, что в Украину идет "постоянный поток" оружия и что в ближайшее время будет объявлено о другом пакете.

По оценкам аналитиков, с нынешними темпами наступления российские войска могут продолжать давление еще несколько месяцев. Несмотря на то, что позже Украина может аннулировать определенные достижения врага, чем больше территории она теряет, тем больше это вызывает беспокойство. Все потому, что россияне могут окопаться и закрепиться – это тактика, которая сработала при отражении украинского контрнаступления в 2023 году.

Наступление на Харьков – может ли враг захватить город

Тем не менее, Россия собрала всего около 30 тыс. военных для наступления на Харьковщину. По мнению военных аналитиков, этого недостаточно для взятия каких-либо крупных городов.

Нынешние усилия россияне могут указывать на стратегию Кремля по созданию буферной зоны между РФ и Украиной. Этот вопрос неоднократно поднимал президент Владимир Путин, чтобы оградить пограничные российские регионы от атак дронами и обстрелов.

"Тем не менее, учитывая региональную близость к Киеву, любой значительный российский прогресс в Харькове может поставить под угрозу столицу Украины впервые после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года", — говорится в публикации.

По мнению доцента и военного историка Корнельского университета Дэвида Силби, хотя взять Харьков будет трудно, российские войска могут оцепить его и оказывать огромное давление, поставив под угрозу критическую территорию и потенциально поставив линии поставок ВСУ в зону действия своей артиллерии.

Силби сказал, что может стать "очень тяжело проводить поставки дальше на восток, что дает россиянам больше шансов прорваться в этой точке". По его словам, наступление на Харьковщине "ловит украинцев в определенные тиски [поскольку им] не хватает живой силы и они уже оказались под угрозой на значительных направлениях".

К слову, по мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Владислава Селезнева, Россия будет мощно атаковать на разных участках фронта еще примерно неделю или две.

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