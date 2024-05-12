Наступление РФ на Харьковщине: в ВСУ навзали три главных цели, которые преследует Путин

Россия во время наступления в Харьковской области преследует несколько целей, одна из них — на тактическом уровне зайти вглубь украинских территорий.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона в воскресенье, 12 мая.

Также читайте Россияне ударили по Херсонщине: власти сообщили трагические новости

"По действиям Путина и российской армии понятно - они преследуют несколько целей. На тактическом уровне они пытаются зайти вглубь украинских территорий, это связано с тем, что до сих пор там граница была достаточно условной линией на карте. На самом деле там была серая зона, которая больше пролегала на российскую сторону, поскольку после того, как российские войска отступили из Харьковской области, они пытались выстроить какие-то свои оборонительные линии на своей территории. Далеко не успешно - вспоминаем постоянные военные рейды российских добровольцев на этом направлении. Там до сих пор происходили локальные бои, перестрелки", - отметил он.

По словам Тимочка, в плане тактического замысла российской армии — это перейти на сторону Украины, "чтобы показать населению Белгородщины, Курщины, Воронежщины, что не забыли, что путинская армия готова их защитить, продвинуться вглубь Украины".

"А если вы будете еще дальше недовольны, то войска в этих регионах будут проводить не только военные операции против Украины, но и против недовольных на этом направлении. Кроме того, есть тактические задачи — для внутрироссийского потребителя и для демонстрации украинцам, что на этом направлении. они готовы наступать", — добавил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Третья задача наступления РФ – это сковать украинские войска и резервы.

Он отметил, "даже если мы подтягиваем какую-то часть войск из резервов на усиление границ, это вызывает большую цепочку событий параллельно".

Напомним, в ISW оценили, на что рассчитывает Путин во время наступления российских войск.

Читайте также ведущие новости: