Наступление РФ на Харьковщину: что хотели продемонстрировать оккупанты и чего добивается Путин

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что на начальном этапе наступления оккупационных войск России на Харьковщину задачей врага было просочиться в порядки ВСУ малыми силами и занять плацдармы – чтобы потом дождаться бронетехники и создать напряжение на линии фронта. Противник хотел, чтобы в украинской армии был хаос.

Об этом он рассказал "24 Каналу".

По его словам, перед оккупантами на тактическом уровне стояла задача перейти линию фронта, чтобы создать иллюзию "массированного наступления". Враг усилил свои действия и заявлениями в информационном пространстве о том, что началась "новая стадия или новый виток" масштабного российского наступления на Украину с появлением новой боеприкосновенной линии.

Оккупанты хотели посмотреть, как реагируют ВСУ и какие резервы они могут подтянуть.

"Оккупанты хотели провести разведку боем. Они могут позволить себе это сделать, ведь у них есть безлимит людей. В то же время стране-агрессорке становится все труднее пополнять свои ресурсы россиянами. Так захватчики уже начали привлекать наемников из Африки. Более того, враг пытается перетаскивать свои силы на север Харьковщины с других направлений. Речь, в частности, о десантно-штурмовых подразделениях", - пояснил Тимочко.

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Информационная кампания России нацелена на то, чтобы заставить мировое сообщество начать разговаривать с Владимиром Путиным "на уровне" – в преддверии саммита мира в Швейцарии, который инициировала Украина.

"Российский диктатор пытается работать на международной политической арене через своих союзников – стран, которые ему симпатизируют, и параллельно демонстрировать наступление на линии фронта. Для главы Кремля важно завоевать Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, чтобы продемонстрировать российскому населению, что одна из целей так называемой "СВО" — "достигнута". Мол, теперь они могут без личных потерь, потерь имиджа выходить на совершенно другой уровень переговорного процесса", - рассказал Иван Тимочко.

Он отметил, что, несмотря на все, диктатор Путин прекрасно понимает, что в такой интенсивности его оккупационная армия долго находиться не может.

"То, что они сконцентрировали и то, чем они сейчас еще могут управлять на линии фронта, это тот максимум, который они могут привлечь", - сказал Иван Тимочко.

Напомним, россияне стягивают к границе с Украиной новые резервы – воины ВСУ рассказали о боях на Харьковщине.

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