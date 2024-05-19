Наступление РФ на Харьковщину: РДК показал бои за Волчанск – видео

Российские добровольцы показали бои с оккупантами.
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали бои с оккупационной армией России за Волчанск Харьковской области.
Видео опубликовала пресс-служба РДК в Telegram.
Российские добровольцы подчеркнули, что оккупантов гонят на убой к их засадам и подготовленным позициям.
"Штурмовики РДК за несколько минут жаркого боя в пригороде Волчанска "переименовали" улицу Гатищанскую на "Малую Мясную". Техническое оснащение, обучение и мотивация бойцов РДК снова дает важное преимущество над врагом", - говорится в заявлении добровольцев.
Напомним, в Харьковской области ВСУ частично вернули позиции, захваченные оккупантами.
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