Наступление РФ на Харьковщину: Украина уже потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления

Россия наносит удары по украинским позициям вдоль почти 1000-километровой линии фронта, усиливая давление в то время, когда Силы обороны Украины все еще ждут прибытия дополнительных войск и оружия.

Об этом пишет The Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что новое наступление России на Харьковщину, которое началось неделю назад, оказалось более жестким, чем в прошлый раз. К тому же оккупанты смогли продвинуться южнее. Это вторжение привело к перемещению тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов, которые покинули свои дома из-за массированных российских обстрелов и угрозы оккупации.

И хотя России удалось добиться сравнительно небольших успехов, она оказывают значительное давление на украинскую армию на обширной географической территории.

"Они стремятся создать уязвимые места в украинской обороне, давя со всех сторон", – объяснил Макс Бергманн, директор программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований.

Аналитики отметили, что в последние недели российской армии удалось оккупировать территорию, которая по площади примерно равна украинской земле, освобожденной во время "вялого весеннего контрнаступления 2023 года". По мнению авторов статьи, россияне воспользовались тем, что мобилизация в Украине имеет определенные проблемы, а большинство призванных новобранцев все еще нуждаются в обучении.

"Они также сослались на семимесячную задержку Вашингтона с утверждением увеличения помощи Украине. Запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов дальнего действия заканчиваются, что затрудняет поддержание обороноспособности Украины", – пишет издание.

По мнению экспертов, новое нападение России заставит Украину перебросить часть своих сил на север, что может помешать любым попыткам ВСУ подготовиться к собственному наступлению.

Напомним, оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 км. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты пытаются заставить Силы обороны задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.

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