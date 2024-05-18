Наступление РФ на Харьковщину: в ISW проанализировали бои за Волчанск — есть ли продвижение оккупантов

Оккупационная армия России 17 мая продвинулась под Волчанском в Харьковской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к востоку от Тихого (северо-востоку от Волчанска) и захватили Зибино (восточнее Волчанска), но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

"Украинский сержант, воюющий возле Волчанска, сказал Wall Street Journal, что российские силы контролируют северную половину Волчанская, хотя непонятно, имеет ли он в виду всю часть Волчанская к северу от реки Волча", - пишут аналитики.

ISW пока не подтверждает, что российские войска захватили весь Волчанск к северу от реки Волча. Российские источники утверждают, что российские войска продолжали наступательные действия на севере Волчанска, вблизи Агрегатного завода и Волчанской центральной районной больницы в центре города, а также к западу от Волчанска – в районе Старицы и Бугроватки.

По данным Генштаба Украины, российские войска продолжали наступление в районе Старицы и Волчанска.

"Российский милблогер утверждал, что российский военнослужащий, недавно действовавший близ Волчанска, заявил, что российские силы пытаются компенсировать недостаточный контрбатарейный огонь ударами с управляемых авиабомб, но российские силы не имеют их в достаточном количестве. Российские военнослужащие якобы утверждали, что страдают износом стволов и что украинские беспилотники не позволяют российским силам переместиться на новые огневые позиции", - говорится в отчете ISW.

Напомним, Сырский сообщил, что оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 км.

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