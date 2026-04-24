Наступление РФ: на какие направления оккупанты стягивают силы и к чему готовятся

ВСУ держат фронт

Для оккупантов остается два ключевых направления фронта в Украине, где они будут сосредоточивать усилия в рамках весенне-летней наступательной кампании.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Российские силы придают приоритет наступательным операциям к востоку и юго-востоку от города Сумы, а не действиям к северу и северо-востоку от города.

Представитель Объединенной группировки войск Украины полковник Виктор Трегубов заявил, что оккупанты в Сумской области интенсивнее всего атакуют вдоль международной границы на юге области.

Также он отметил, что враг захватил Миропольское (восточнее Сум) и продвинулся на два-три километра вглубь в некоторых районах вдоль границы.

Донецкая область

Россия готовится усилить наступление на востоке Украины и уже к осени реализовать свою цель захватить всю территорию Донбасса. Она уже перебрасывает сюда резервы.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил 23 апреля, что оккупанты готовятся провести механизированное наступление и продолжают бить по украинским логистическим маршрутам, чтобы усложнить ротацию личного состава и поставки боеприпасов.

Российские силы продолжают инфильтрационные действия на Славянском направлении. Геолокированные кадры за 23 апреля показывают, как украинские силы наносят удары по российским позициям в восточной части Рай-Александровки (юго-восточнее Славянска).

По данным аналитиков, наступление РФ может начаться в течение следующего месяца, когда увеличится «зеленка» и установится туманная или дождливая погода на востоке Украины, которая мешает БпЛА, но способствует пехотным и механизированным штурмам.

В настоящее время под контролем Украины остается около 20% территории Донецкой области и ключевой для ее обороны рубеж — пояс крепостей, то есть агломерация Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это наиболее защищенный инженерно-фортификационными сооружениями участок земли в стране.

С севера и юго-запада ее прикрывает еще два мощных укрепрайона — города Лиман и Доброполье.

Ранее эксперт Игорь Романенко заявил, что уже сейчас началась наступательная весенне-летняя кампания РФ на фронте. Наступательные действия врага преследуют цель реализации двух концепций.

Россияне ведут подготовительные бои от уже захваченного Северска до Лимана и Ямполя, чтобы в дальнейшем продвигаться с северо-восточного направления на Славянск и Краматорск.