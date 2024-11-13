Наступление РФ на Курщине: враг перебрасывает самые боеспособные подразделения, чтобы отбросить ВСУ

Украинские защитники говорят, что враг стремится как можно быстрее отбросить их из этого района. ВСУ продолжают обороняться.

Из-за больших потерь России в живой силе в Курской области военное командование перебрасывает туда 76-ю десантно-штурмовую дивизию для возобновления наступательных штурмовых действий.

Об этом в.и.о. начальника отделения коммуникаций 82-й Буковинской бригады ДШВ Виктор Кравцов сообщил в эфире телемарафона.

Враг сосредотачивает свои силы на Курщине, подтягивая туда все новые подразделения.

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"Сюда в связи с понесенными потерями подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ передислоцировалась 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий. И противник все же преследует цель как можно быстрее отбросить нас из этого района. Мы продолжаем обороняться", – рассказал представитель 82-й бригады.

По его словам, российская армия накапливает технику в Курской области, однако украинские войска эффективно уничтожают ее. Только за последние два дня удалось уничтожить 35 или 37 единиц вражеской техники.

Кравцов также сказал, что бои на Курщине разгружают давление оккупантов на востоке Украины:

"Наблюдая за ходом боевых действий как на востоке, так и на севере нашей страны, можно сделать определенный вывод, что российская армия перебрасывает максимально боеспособные и наиболее подготовленные свои подразделения именно на Курщину. И я считаю, что именно этим они немного разгружают давление на восточном направлении".

К слову, накануне в 47-й ОМБр сообщили, что 11 ноября стало "черным" днем для российских войск в Курской области. Враг провел провальный штурм и понес большие потери.

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