Наступление РФ на Покровск: эксперт рассказал о тактике и главных целях россиян

Оккупанты РФ не могут атаковать Покровск Донецкой области "в лоб". Захватническая армия пытается обойти город с флангов.

Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, противник намерен обойти Покровск через Торецк и Курахово, чтобы перекрыть логистические пути, по которым подвозится обеспечение украинским подразделениям в самом городе. Оккупанты хотят заставить Силы обороны выйти из города, не вступая непосредственно в городские бои. Ведь если они начнутся, все может затянуться на месяцы.

Действия ВСУ в районе Покровска будут зависеть от нескольких факторов. В частности, смогут ли россияне подтянуть туда дополнительные силы, и будет ли у Украины возможность привлечь туда резервы.

"Для того чтобы удерживать врага, нам необходимо, чтобы кроме оружия ракет на поле боя была пехота, которая будет воевать и будет держать оборону. Иначе, к сожалению, не работает. Даже если очень хорошие ракеты у нас, очень много всего, что нужно, все равно основное напряжение, основное бремя войны, как было, так оно на сегодняшний день и остается, несет пехота", – отметил Алексей Гетман.

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за Покровск. Покровское направление – одно из самых активных по количеству боеприкосновений.

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