Наступление РФ на Суджу: Генштаб о ситуации в Курской области и приграничье

По информации Генштаба, горячее сегодня не на Курском, а на Покровском направлении.

По состоянию на 16:00 12 марта украинские защитники на Курщине, где продолжается наступление РФ, отбили одну атаку захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, на Курщине враг трижды наносил авиационные удары, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, и совершил 144 артиллерийских обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы, в том числе населенные пункты Александровка, Барановка, Стариково, Комаровка Сумской области; Архиповка Черниговской области.

Купянское направление : враг 6 раз атаковал наши позиции, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили две атаки в районе населенного пункта Мирное.

На Северском направлении зафиксировано 4 боестолкновения, бои не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Торецком направлении к моменту публикации новости произошло девять вражеских атак.

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По информации Генштаба, горячее сегодня на Покровском направлении : с начала суток оккупанты совершили уже 27 атак на позиции наших защитников. Силы обороны отразили 17 атак противника, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБы по Покровску и Леонтовичам.

На Новопавловском направлении захватчики шесть раз шли в наступление на позиции украинских войск, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три вражеских атаки в районах Привольного и Новодаровки. Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении захватчики при поддержке штурмовой авиации атакуют в районе Пятихаток и в направлении Новоандреевки, в настоящее время одну атаку врага удалось отбить, еще две продолжаются.

На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что бои идут на окраине Суджи. Однако сегодня нардеп Роман Костенко заверил, что ВСУ не вышли из Суджи.

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