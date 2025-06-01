Наступление РФ на Сумщине: где атакуют оккупанты и как им противодействуют ВСУ

На приграничные Сумской области ведутся бои / © Associated Press

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Россияне пытаются прорвать границу с Украиной в Сумской области, но это не массированные действия врага.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире «Мы Украина».

«К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах Хотинской и Юнаковской громады, непростая. Враг продолжает давить, продолжает свои действия, применяя пехотные группы, малые штурмовые группы, для того чтобы они накапливались и совершали уже боевые действия, атаковали позиции украинских защитников, именно по территории нашего государства. И это уже длится некоторое время, наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка», — сказал он.

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По данным Демченко, в последнее время враг расширяет эту территорию запада малых штурмовых групп.

«Если бронированную технику враг на этом отрезке не применяет, такие группы, малые штурмовые группы, периодически используют квадроциклы или мотоциклы, для того, чтобы на скорости максимально глубоко заехать к нашей территории», — добавил он.

Однако враг не имеет такого стремительного продвижения, терпит значительные потери.

Напомним, в ночь на 1 июня стало известно о новом продвижении российских войск в приграничной зоне Сумской области. По данным аналитического ресурса Deep State, под контроль оккупантов перешло село Владимировка, которое находится в километре от государственной границы с Россией.

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В связи с активизацией боевых действий в Сумской области Украина объявила обязательную эвакуацию из приграничных районов. На сегодняшний день эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах Сумской области. Зоны отселения охватывают территории, которые могут оказаться под прямым обстрелом или использовать враг для дальнейшего наступления.