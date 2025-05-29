Наступление РФ на Сумщине: где продолжаются боевые действия и сколько уже захватили оккупанты

Наступление РФ в Сумской области / © ТСН.ua

Реклама

В Сумской области, где россияне проводят свое наступление, активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в том числе вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в четверг, 29 мая.

По его словам, противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться.

Реклама

«Ситуация на линии столкновения постоянно меняется — где-то инициатива за нами, где противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй. Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам», — заверил председатель ОВА.

Григоров призвал жителей приграничных территорий Сумщины не медлить и эвакуироваться вовремя. По его данным, за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумской области.

Что говорят в DeepState

Мониторинговый канал DeepState пишет, что активность противника в Сумской области с каждым днем усиливается.

«Постоянное давление пехотой дает знаки, а предыдущие успехи дают мотивацию россиянам их развивать», — отмечают в канале.

Реклама

© Deepstatemap

По данным DeepState, под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водологи, Владимировка и Константиновка. Эти населенные пункты пока находятся в серой зоне, так как там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации.

«Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону и самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке. Для нас важна точная и проверенная информация, а не скорость обозначений, и после установления реальной обстановки будут проведены соответствующие изменения на карте», — сообщили в канале.

Кроме того, по данным DeepState, враг нацелился на населенный пункт Хотинь, а также Юнаковку. К Юнаковке россияне уже приблизились вплотную и пытаются совершать штурмовые действия в направлении села.

Наступление РФ на Сумщине / © Deepstatemap

«В Юнаковке много домов, которые всегда были возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять это село и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам», — предупредили аналитики канала.

Реклама

Ранее «дип-стейты» сообщали, что россияне оккупировали Зеленое Поле и продвинулись в Сумской области.