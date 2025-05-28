Наступление РФ на Сумщине и угроза десанта врага в Херсоне: Зеленский прокомментировал

Президент Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал наступление РФ в Сумской области и рассказал, какие новые наступательные операции готовят россияне.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

«Они предпринимают постоянные наступательные действия. Большой операции им не удалось совершить. Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий», — сообщил Зеленский.

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Президент признал, что у Сил обороны на Покровском направлении, в частности, возле Константиновки «были проблемы». Однако он утверждает, что там были успешные бои. И за последние двое суток россиян оттолкнули на 4 километра вблизи Константиновки.

«То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине ответные шаги. Также сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи», — говорит глава государства.

Среди успехов он назвал взятие в плен 8 российских военных в районе Теткино (Курская область).

«Есть, безусловно, диверсионные операции „русских“ и есть наши ответы. Они будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области. Они этого хотят. Пока им это не удается. Они хотят захватить Покровск, они совершают неизменные действия. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены в них еще с 2014 года», — говорит Зеленский.

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Что касается Сумского направления, то, по словам президента, сильнейшие войска РФ сегодня находятся на Курском направлении, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину.

«Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Теперь это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли из одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошая наработка. То есть мы там находимся, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг — прекращение огня. Также мы видели информацию о Запорожском направлении. То есть у них неизменные цели», — добавил он.

Есть ли угроза, что РФ будет форсировать Днепр на Херсонщине

В то же время Зеленский уверяет, что Россия не решится форсировать Днепр и высаживать десант на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это те говорят — не уверен, что в трезвом состоянии — „русские“, которым все равно сколько там людей погибнет. Форсировать реку в Херсонской области сегодня абсолютно невозможно», — убежден Владимир Зеленский.

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Ранее мы писали, сколько населённых пунктов захватили российские войска на Сумщине.