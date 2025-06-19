Наступление РФ на Сумщине: как дороги укрывают антидроновыми сетками (фото)

Дорога в Сумской области

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В Сумской области, на определенных направлениях укрывают дороги антидроновыми сетками.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, такие укрытия усложняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов.

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«Работы продолжаются на определенных направлениях, в частности, в пограничных громадах, где враг не прекращает атак. Это еще один важный шаг по безопасности людей и сохранению логистики», — сказал председатель ОВА.

Отметим, что Григоров опубликовал только одну фотографию, на которой мы насчитали по 8 опор с обеих сторон дороги. Дальше дорогу трудно разглядеть, но похоже, что больше опор с антидроновыми сетками нет.

Реакция DeepState

«На фоне активных обсуждений об инженерно-фортификационных сооружениях в Сумской области, глава Сумской ОВА опубликовал довольно странный пост об „антидроновой сетке“, которая почему-то должна „защищать от вражеских глаз“ и „усложнять вражескую аэроразведку“. Еще более интересен момент о продолжительности работ „в пограничных громадах“, которые враг, по сути, уже оккупировал. Отсутствие самой сетки на столбах упустим, потому что стоит учесть, что процесс работ только продолжается», — прокомментировали в канале.

По мнению аналитиков канала, антидроновую сетку можно считать частью инженерно-фортификационных сооружений (ИФС) в контексте современных боевых действий.

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Однако в DeepState утверждают, что это не те фортификации, которые были нужны для усложнения продвижения врага и отражения штурмовых действий. В частности, речь идет о: противотанковых рвах, «зубах дракона», егозе, минных заграждениях и т.д.

«Какими бы сейчас ни были оправдания и причины — прошлого не вернешь. Поэтому остается много вопросов тем, кто тогда нес за это ответственность, и сочувствие тем, кто теперь вынужден все это разгребать и брать удар, в том числе публичный, на себя. Можно начать активно строить ИФС сейчас, укреплять их, но на территории, которую оккупировал враг, нет никаких фортификаций, что уже исправить нереально», — говорится в сообщении.

В канале не исключают, что можно попытаться строить укрепления по линии Хотинь-Марьино, но это уже будет «реальная угроза и опасность для тех, кто будет проводить там работы».

Ранее военный ВСУ рассказал, что действительно происходит на Сумщине, где наступает РФ.

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