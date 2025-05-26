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Наступление РФ на Сумщине: сколько населенных пунктов захватили российские войска
Российские войска захватили четыре села Сумской области.
На сегодня, 26 мая, в ходе наступления в Сумской области под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Он заверил, что жители этих сел были давно эвакуированы, а угрозы для гражданского населения там нет.
В ОВА подтверждают попытки продвижения россиян с целью создания так называемой «буферной зоны». Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.
«Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точных огневых поражений. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины», — заверил председатель Сумской ОВА.
Ранее сообщалось, что российские войска расширяют штурмовые действия в Сумской области.