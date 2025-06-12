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Наступление РФ на Сумщине: сколько сел продолжают удерживать россияне
Местные журналисты рассказали о ситуации на линии фронта в Сумском направлении 12 июня.
Российские войска продолжают наступление на Сумщине, однако кое-где Силы обороны имеют определенные успехи в их вытеснении.
Об этом передает местное издание «Кордон Медіа».
По информации источников издания, Силы обороны имели успехи в районе Яблунивки Юнаковской громады. Также есть успешные действия украинской армии в районе Андреевки Хотинской громады.
Россияне не оставляют попыток продвинуться в районе Юнаковки и продолжают наступать в этом направлении.
По данным «Кордона», вражеская пехота присутствует в следующих селах:
Хотинская громада: Беловоды и Константиновка. Малые группы россиян есть во Владимировке, Алексеевке, Андреевке, Кондратовке и Журавке.
Юношеская громада: Басовка, Локня и Юнаковка. Меньше — в Новом.
Великописаревская громада: присутствие врага появилось в Александровке.
Кроме того, россияне присутствуют в селе Марьино Краснопольской громады.
Напомним, что сегодня, 12 июня, президент Зеленский заявил, что ВСУ отталкивают россиян из Сумской области.