Наступление РФ на Сумщине: сколько сел продолжают удерживать россияне

Наступление РФ на Сумщине

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Российские войска продолжают наступление на Сумщине, однако кое-где Силы обороны имеют определенные успехи в их вытеснении.

Об этом передает местное издание «Кордон Медіа».

По информации источников издания, Силы обороны имели успехи в районе Яблунивки Юнаковской громады. Также есть успешные действия украинской армии в районе Андреевки Хотинской громады.

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Россияне не оставляют попыток продвинуться в районе Юнаковки и продолжают наступать в этом направлении.

По данным «Кордона», вражеская пехота присутствует в следующих селах:

Хотинская громада: Беловоды и Константиновка. Малые группы россиян есть во Владимировке, Алексеевке, Андреевке, Кондратовке и Журавке.

Юношеская громада: Басовка, Локня и Юнаковка. Меньше — в Новом.

Великописаревская громада: присутствие врага появилось в Александровке.

Кроме того, россияне присутствуют в селе Марьино Краснопольской громады.

Наступление РФ на Сумщине / © Deepstatemap

Напомним, что сегодня, 12 июня, президент Зеленский заявил, что ВСУ отталкивают россиян из Сумской области.