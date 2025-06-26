Наступление РФ на Сумщине: у Сырского заявили о ключевых изменениях на фронте

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Украинские военные успешно приостановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, линия боевого столкновения стабилизирована, а попытки врага реализовать так называемое «летнее наступление» с территории России — захлебнулись.

Реклама

По его словам, действия украинских военных, принятые решения и организационные мероприятия уже приносят положительные результаты. На определенных направлениях подразделения ВСУ применяют тактику активной обороны, одновременно освобождая территории приграничья Сумщины.

В ответ на угрозы командование создало специальную группу, занимающуюся вопросами обороны городов и общин области. Ее первоочередные задачи — укрепление укреплений, развертывание инженерных заграждений и подготовка к вероятным атакам со стороны РФ. Кроме того, назначен ответственный, который будет координировать мероприятия оборонной подготовки на местах.

Таким образом, украинские силы обороны не только эффективно умеряют врага, но и переходят к укреплению стратегической инфраструктуры, чтобы минимизировать риски повторного прорыва.

Напомним, младший сержант Станислав Бунятов на позывной «Осман», командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», заявил, что одна из бригад, недавно переброшенных на Сумское направление, демонстрирует низкий уровень боеспособности, слабое взаимодействие между батальонами и недостатком.

Реклама

По его словам, противник владеет информацией об уязвимости этого подразделения, чем активно пользуется. Оккупанты имеют определенное продвижение в зоне ответственности бригады, а также, по словам военного, периодически казнят пленных из ее состава.

Осман подчеркнул необходимость немедленной проверки подразделения и принятия решений относительно его руководства.