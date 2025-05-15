Наступление РФ на Сумщине: в Госпогранслужбе рассказали о ситуации

Наступление РФ на Сумщине / © www.facebook.com/МВД Украины

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Российские войска наращивают боевую активность на Волчанском и Купянском направлениях, а также в Сумской области.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее активно враг себя проявляет на Волчанском направлении и в пределах Сумской области, в частности, в районах населенных пунктов Басовка и Журавка. В Сумской области противник продолжает применять тактику мероприятия малых штурмовых групп. Эту практику россияне используют уже длительное время, но значительных результатов не могут достичь.

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«Перед такими попытками, как правило, производятся обстрелы, направленные на уничтожение позиций украинских защитников. Далее постоянные попытки мероприятия с целью накопления сил и расширения зоны активных боевых действий на территории Украины», — сказал Демченко.

Кроме того, диверсионная деятельность россиян сохраняется, особенно в пределах Сумской области — отрезки границы ближе к Черниговской и Харьковской областям.

«Ежедневные обстрелы не прекращаются как в Сумской, так и в Харьковской и Черниговской областях. Враг продолжает применять беспилотные летательные аппараты: сбросы, FPV-дроны, дроны с оптоволоконным управлением. Отдельно на Сумском направлении также применяет авиацию», — добавил спикер ГПСУ.

Ранее главком Сырский рассказал, что РФ пытается захватить приграничье Сумщины.

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