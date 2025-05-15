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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Наступление РФ на Сумщине: в Госпогранслужбе рассказали о ситуации

По информации ГПСУ, диверсионная деятельность россиян сохраняется особенно в пределах Сумской области.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Наступление РФ в Сумской области

Наступление РФ на Сумщине / © www.facebook.com/МВД Украины

Российские войска наращивают боевую активность на Волчанском и Купянском направлениях, а также в Сумской области.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее активно враг себя проявляет на Волчанском направлении и в пределах Сумской области, в частности, в районах населенных пунктов Басовка и Журавка. В Сумской области противник продолжает применять тактику мероприятия малых штурмовых групп. Эту практику россияне используют уже длительное время, но значительных результатов не могут достичь.

«Перед такими попытками, как правило, производятся обстрелы, направленные на уничтожение позиций украинских защитников. Далее постоянные попытки мероприятия с целью накопления сил и расширения зоны активных боевых действий на территории Украины», — сказал Демченко.

Кроме того, диверсионная деятельность россиян сохраняется, особенно в пределах Сумской области — отрезки границы ближе к Черниговской и Харьковской областям.

«Ежедневные обстрелы не прекращаются как в Сумской, так и в Харьковской и Черниговской областях. Враг продолжает применять беспилотные летательные аппараты: сбросы, FPV-дроны, дроны с оптоволоконным управлением. Отдельно на Сумском направлении также применяет авиацию», — добавил спикер ГПСУ.

Ранее главком Сырский рассказал, что РФ пытается захватить приграничье Сумщины.

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