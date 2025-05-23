Наступление РФ на Сумщине: вражеские ДРГ прорывают границу на квадроциклах

Российские оккупанты на квадроциклах. Фото из пропагандистских ресурсов РФ

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Российские диверсионные группы (ДРГ) все чаще пытаются прорваться через границу на квадроциклах.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Укринформ».

«Если говорить о границах Сумской области, то это по-прежнему наиболее активное направление населенных пунктов Басовка и Журавка, где враг применяет тактику малых штурмовых групп. Эти группы пытаются перейти нашу границу и уже закрепляться по территории Украины для того, чтобы расширять зону активных боев», — рассказал Демченко.

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По его словам, нередко вражеские ДРГ залетают на квадроциклах, используя преимущества скорости. Насколько удается, россияне пытаются заехать в глубь территории Украины и уже там ждать подкрепления подобных групп опять же для расширения зоны активных боев.

Представитель ГПСУ уточнил, что враг пытается действовать не только в пределах наиболее активных направлений, но и распространяет попытки прорывов на другие участки.

Напомним, спикер Дердпогранслужбы рассказывал, что больше всего ДРГ сейчас пытаются зайти именно в пределах Сумской области, но нельзя сказать, что угроза от ДРГ исчезла для Черниговщины или Харьковщины.

Раньше мы писали, как россияне на квадроциклах залетают в Басовку Сумской области.

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