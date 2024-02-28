Наступление РФ на всей линии фронта: куда дальше двинется враг и какие города под угрозой

Могут ли Курахово, Торецк, Часов Яр, Северск и другие прифронтовые города стать новыми Авдеевкой и Бахмутом, разбирался ТСН.ua.

После захвата Авдеевки российские оккупанты продолжают давить и атаковать. 27 февраля стало известно, что ВСУ пришлось отойти еще из двух сел на Авдеевском направлении. Речь идет о населенных пунктах Северное и Степове. За день до этого Силы обороны отошли от Ласточкиного.

Куда после Авдеевки оккупанты стягивают войска, где будут наступать и какие города под угрозой, разбирался ТСН.ua.

Как бы неприятно было это признавать, но факт остается фактом – на фоне снарядного голода в ВСУ и задержки помощи от США россияне имеют инициативу в боевых действиях по всей линии фронта в Украине.

По мнению журналистов NYT, у россиян есть пять главных целей для наступления, четыре из которых – на востоке.

Инфографика NYT / Фото: New York Times

Тревожные новости из-под Авдеевки

Аналитики Инстита изучения войны (ISW) считают, что даже после потери Авдеевки обрушение фронта на Авдеевском направлении не произойдет, потому что ВСУ отходят на подготовленные рубежи обороны.

"Вряд ли враг будет наступать дальше. Может повториться ситуация, как было под Бахмутом. После его захвата россияне говорили, что могут продвинуться дальше, идти на Купянск и Угледар. Ничего там не произошло, только сейчас они начали вести наступательные... Поэтому с военной точки зрения не стоит ожидать больших наступательных действий россиян к западу от Авдеевки", – сказал военный эксперт Алексей Гетьман в разговоре с РБК-Украина.

В то же время журналист Юрий Бутусов в эфире Radio NV рассказал об отсутствии оборонительных сооружений на Авдеевском направлении, куда должны были отойти украинские военные.

"Люди отведены (то, что я видел своими глазами) в открытое поле. К сожалению, все это время, за все эти годы, штурмы, никаких тыловых позиций по Авдеевке построено не было, никаких инженерных работ не проведено.

Минирование наши воины делают сами – те, кого посылают туда. Мины "в набросок" ставятся самими подразделениями уже во время боев. Норы, окопы – все это копается во время боев под огнем противника. Конечно, ничего капитального вырыть нельзя", – утверждает Бутусов.

Ключевая цель не изменилась

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Чернык в эксклюзивном комментарии ТСН.ua заявил, что ключевая цель врага не изменилась – Кремль и дальше стремится по меньшей мере выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Оккупантов "подгоняет" дата 17 марта – именно в этот день в РФ состоятся "перевыборы" Путина. Диктатору обязательно необходима какая-то победа к этому времени и одной Авдеевки для его аппетитов мало.

"Ничего в действиях врага не изменилось и не изменится. Главная их задача — выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. По карте это — Часов Яр и Константиновка.

Курахово – "новая" Авдеевка?

Сегодня в Сети появилось шокирующее видео, как российские бомбардировщики сбрасывают авиабомбы на прифронтовое Курахово.

Россияне забросали бомбами жилые кварталы в Курахово

Курахово на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Вчера, 27 февраля, армия РФ обстреляла Кураховское общество из артиллерии, в результате один человек погиб и пятеро ранены.

От захваченной Марьинки до Курахово – 20 км. Эксперт Чернык не исключает, что россияне могут сфокусироваться и на Курахово. Однако отмечает: это не значит, что город превратится в руины, как Бахмут или Авдеевка. По его словам, РФ будет наступать на всей большой дуге – от Великой Новоселки на юге Донбасса до Купянска. Поэтому спрогнозировать, куда именно будет направлен основной кулак российских сил, пока трудно.

Зачем оккупантам Часов Яр

Спикер украинской группировки войск "Хортица" капитан Илья Евлаш отметил, что кадыровские подразделения "Ахмат" наступают юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки и Курдюмовки, пытаясь прорваться к Часовому Яру, к западу от Бахмута.

Часов Яр на карте / Фото: Deepstatemap

"Возле Часового Яра проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти имеющиеся там инженерные укрепления они не позволят врагу просто так совершить "легкую прогулку", – сказал он.

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала FREEDOM пояснил, что у РФ есть для захвата Часового Яра ряд причин. Главная – политическая, то есть очередная "победа" Путина. Но кроме того Часов Яр – "это укрепленный городок, являющийся воротами Краматорско-Славянской агломерации".

"Отсюда они смогли бы держать под огневым контролем эти два больших города и города-спутника. И продвижение вперед дало бы им возможность перекрывать нашу логистику, наши пути по доставке всего необходимого боевым подразделениям. Одновременно это создало бы и угрозу нашему левому флангу – где Клищиевка, Андреевка", – сказал Олег Калашников.

Постигает ли Курахово, Торецк, Часов Яр, Северск судьба Авдеевки и Бахмута

Если смотреть на карту боевых действий, то даже человеку, далекому от военного дела, станет понятно, что сейчас в особой опасности находятся прифронтовые города.

Эксперт Петр Чернык отмечает – РФ не изменит свою тактику. Россияне и дальше будут забрасывать украинские прифронтовые города КАБамы, бить из артиллерии и бросать в бой тысячи и тысячи "пушечного мяса", метр за метром продвигаясь вперед и уничтожая все на своем пути.

"А разве может быть по-другому. Противник не сражается точечными операциями. Он воюет массированными ударами и большими пехотными валами. Давайте вспомним, как уже было. Где россияне применили качество маневра, точность удара и высокотехнологичное оружие? Да нигде. Массированные артиллерийские даже не Второй, а Первой мировой войны и колоссальные пехотные валы. В Авдеевке зафиксирован показатель потерь 1 к 16, 1 к 17. Это беспрецедентные потери, они не умеют воевать по другому.

Но мы не знаем, какая эта судьба будет. Давайте не нагнетать и не забегать вперед. У нас – или "зрада", или победа. Сейчас противник имеет определенный успех, и мы уже кричим "катастрофа, все пропало". На данный момент есть точка куража их успеха. Но давайте не говорить, что все "Торецк разрушат, Часов Яр разрушат", – отмечает Чернык.

Эксперт надеется, что линию обороны все же удастся стабилизировать, и россияне не смогут прорваться дальше.

Удастся ли РФ захватить всю Донетчину до выборов

"Этого никто не знает. Продолжается яростный бой. Мы же понимаем, что ставки высоки, что с их, что с нашей стороны. Никто не собирается уступать. И нам очень важно не дать Путину реализовать эту задачу (до выборов в РФ. – Ред.)" .Это будет много весить в разборках между "башнями Кремля" — дееспособен ли царь. Но и они это понимают", — говорит Черник.

Если главная цель – Донбасс, зачем тогда Купянск

В возведении Генштаба регулярно фигурирует Купянско-Лиманское направление. РФ давит на Синьковку близ самого Купянска и пытается захватить Табаевку чуть южнее этого города. В общем, по словам экспертов, главная цель врага – "скинуть" Силы обороны за реку Оскол и сформировать по ней естественный рубеж.

Купянск и села Синьковка и Табаевка на карте / Фото: Deepstatemap

Важная цель для врага – Купянск, большой железнодорожный узел региона.

"Если оккупанты реализуют концепцию (захват) двух областей (Донецкой и Луганской), то железнодорожный узел крайне необходим. Здесь нет глобальной стратегии", – говорит Петр Черник.

В свою очередь президент Владимир Зеленский уверен, что не стоит бояться повторной оккупации Купянска, потому что оборонная линия защиты в Харьковской области "очень неплохая".

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