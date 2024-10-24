Наступление РФ на Запорожском направлении: серьезна ли угроза для региона

Армия русской Федерации может пробовать возобновить наступательные деяния в Запорожском направлении. Впрочем, речь не идет о подготовке так называемого ударного кулака для масштабного наступления. В частности, в Запорожье.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Враг маневрирует на этом театре военных действий. Но больше всего боевых столкновений происходит на административной границе Донецкой и Запорожской областей. Это так называемый Времовский плацдарм", — рассказал он.

По словам Братчука, пока нет такой интенсивности действий оккупантов, как раньше, в районе Роботиного Запорожской области.

"Что касается формирования ударных кулаков, то они формируются больше в сознании россиян с помощью информационных вбросов, в частности из-за определенных российских медиа, которые раскручивают и нагнетают эту ситуацию", — подчеркнул военный.

В свою очередь, украинские силы наблюдают за ситуацией на Запорожском направлении и готовы отражать вражеские штурмы.

"Мы понимаем, что прощупывание украинской обороны на этом направлении, конечно, есть и, возможно, и дальше будет. Но пока о широкомасштабном наступлении речь не идет", — заявил Сергей Братчук.

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