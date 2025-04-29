Наступление РФ не останавливается: в ISW рассказали, где враг имеет успех

Украинские военные держат оборону на востоке Украины, несмотря на постоянные атаки российских сил / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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На фронте сохраняется напряженная ситуация — оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону сразу на нескольких участках.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Недавно русские войска имели ограниченные тактические успехи на севере Сумской области. В частности, оккупанты продвинулись в полях западнее Локни, вероятно, заняли позиции у Басовки и Журавки.

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Также подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ пытаются действовать севернее Беловодов — между Журавкой и Локней.

В Купянском направлении враг занял южную часть Каменки и пытается продвинуться дальше на восток. Подобная ситуация — на Северском направлении: российские подразделения дошли до восточной окраины Григоровки.

В районе Торецкого оккупанты вышли к дамбе к северу от города. На Новопавловском направлении у российских сил незначительные продвижения вблизи Надеевки — к востоку от Новопавловки.

На других участках фронта оккупанты продолжают штурмовые действия, но не имеют успеха.

По словам российских военкоров, украинские войска удерживают позиции в районе Горнали (южнее Суджи) и в лесополосах близ Олешни. Также продолжаются бои в Белгородской области, однако пока нет подтверждений продвижения ни одной из сторон.

Напомним, по состоянию на утро 29 апреля ВСУ уничтожили 950 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных.