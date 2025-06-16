Наступление РФ образовало на фронте новое направление: Генштаб рассказал, где особенно активны россияне

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

На фронте появилось новое направление, которое получило название Северо-Слобожанское. Это связано с активизацией российских войск в пограничные Сумщины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как отмечается, в связи с активизацией противника в приграничные Сумской области и важностью информирования общества о ходе отражения вооруженной агрессии РФ против Украины, Генштаб ВСУ с 16 июня в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северо-Слобожанском.

Реклама

«Кроме того, Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское», — добавили в ведомстве.

Напомним, что оперативная информация о российском вторжении публикуется на официальных страницах Генерального штаба ВС Украины трижды в сутки — по состоянию на 08.00, 16.00 и 22.00.

Ситуация в Сумской области: основное

Стало известно, что армия РФ опрокидывает резервы с юга Украины на Сумское направление. Это свидетельствует о том, что враг слишком быстро исчерпал свои силы и понес серьезные потери.

По словам главы Красного Креста в Сумской области Игоря Шаповала, российские войска продвинулись примерно в 12 милях от Сум . По его словам, "ситуация сложная, но не критическая".

Реклама

В то же время, заместитель городского головы Сум Артем Кузнецов заявляет, что обстрелы города не прекращаются. Армия РФ применяет баллистические ракеты, крылатые бомбы, беспилотники, а на прошлой неделе ударили системами залпового огня. Впрочем, если линия фронта продвинется на расстояние 10-15 км от Сум, то артиллерийские системы будут "терроризировать город".

Российские войска пытались активно продвигаться на Сумском направлении, сделав его приоритетным вместе с Покровским. Однако украинские военные нанесли удар в районе Теткиного в Курской области РФ, из-за чего противник вынужден был перебрасывать туда силы.

На фоне ожесточенных боев в Сумской области внимание привлекло заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы освобождении села Андреевка . Однако, по данным американского Института изучения войны (ISW), подтвердить эту информацию пока невозможно.

Ранее мы сообщали о том, что в Сумской области из-за наступления РФ под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов. Из 60 – население уехало полностью.

Реклама

Как отметил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, на этой неделе в Сумской области более 400 человек эвакуировали из пограничных общин. Среди них – 26 детей. В основном это жители двух районов: Сумского и Шосткинского.

«Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры. В настоящее время подлежит эвакуации населения из 213 населённых пунктов в Сумской области. Всего из опасных территорий выехало уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда идет эвакуация, уже полностью выехали все жители», — рассказал Григоров.