Наступление РФ: спикер ОСУВ "Хортица" рассказал о ситуации на Харьковщине

В настоящее время на Харьковщине оперативная обстановка остается сложной. В то же время Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию в Волчанске.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать оборону у Липцев, Старицы, Волчанская.

"Наземные штурмы кафиры совмещают с авиационными ударами. Были вчера и прилеты по Липцам и по Харькову", - говорится в сообщении.

Однако количество боевых столкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.

" Враг не прекращает попыток сосредоточить свои усилия на направлении Липцы-Стреля с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тылы наших войск", — отметил Волошин.

Добавим, в приграничные Харьковской области продолжаются контрударные действия.

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