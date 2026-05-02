Война
1118
Наступление РФ: Сырский назвал город, в который прорываются оккупанты

Войска РФ пытаются закрепиться в окрестностях Константиновки, в городе проводят контрдиверсионные действия.

Анастасия Павленко
Александр Сырский

Александр Сырский

Российские военные пытаются просочиться пехотой и закрепиться в окрестностях прифронтовой Константиновки Донецкой области. В городе продолжается режим контрдиверсионных действий.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В апреле активность российских оккупационных войск в этом направлении заметно выросла. Противник пытается проводить здесь наступательные действия малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Так, с начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 76 атак (по состоянию на 01.05.26)», — отметил он.

Напомним, российские оккупанты снова пытаются прорваться в Купянск. Они пробуют использовать тактику прорыва через газовые трубы.

«Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются лезть в город. Они снова возобновили попытки лезть через Голубовку и через трубы», — отметил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Для усиления атак враг строит базу для запуска реактивных дронов прямо у границы с Украиной. Ее строят на расстоянии всего 175 км от границы с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России нет успехов на фронте в 2026 году. Тем не менее, враг готовит новое наступление и активизирует информационную войну.

