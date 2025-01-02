Наступление РФ на Донетчине: что сейчас происходит возле Кураховской ТЭС

К самой ТЭС оккупанты подходят силами ДРГ.

В Курахово Донецкой области продолжаются бои за остатки частного сектора возле Кураховской теплоэлектростанции. На территорию ТЭС пытаются проникнуть российские диверсанты.

Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников в Telegram.

"На саму ТЭС оккупанты ходят силами ДРГ, пытаются нащупать слабые места. Но слабых мест там не должно быть, потому что это ключевой опорник наших сил в городе", — отмечает эксперт.

По его словам, возникают проблемы с людьми и логистикой.

"Сами понимаете, полями проводить эвакуацию, доставлять БК и продукты – не очень приятно. Поэтому захват первых зданий ТЭС и начало боев за ключевой опорник Курахово – вопрос времени. Район Дачного с севера, юга и сразу – без изменений! Бойцы сдерживают врага", – добавил военный обозреватель.

Мирошников отметил, что Сухие Ялы на северной стороне украинские воины пока контролируют тоже.

Как сообщалось, путинская армия ведет боевые действия в двухкилометровой зоне от Покровска, пытаясь обойти город и отрезать его логистическое сообщение.

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