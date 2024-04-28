Наступление РФ в Донецкой области: враг беспощадно атакует – где самые тяжелые бои

Только на одном Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 40 атак россиян.

Всего в течение суток, 28 апреля, на фронте зафиксировано аж 112 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 49 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Большая Писаревка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Где самые кровавые бои

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области. Там враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

Часов Яр и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 40 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и Семеновка Донецкой области. Там оккупанты пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Семеновка и Бердичи, потерю которых подтвердил Сырский / Фото: Deepstatemap

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

Другие направления

На Купянском направлении отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Лиманском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, среди которых Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области.

Там россияне при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

Ситация на левом берегу Днепра

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Также нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления противника.

Ранее главком Сырский признал, что ситуация на фронте значительно обострилась и подтвердил потерю трех сел в Донецкой области.

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