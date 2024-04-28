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Наступление РФ в Донецкой области: враг беспощадно атакует – где самые тяжелые бои

Наступление РФ в Донецкой области: враг беспощадно атакует – где самые тяжелые бои

Главные события на фронте за последние сутки / Фото: Associated Press

Только на одном Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 40 атак россиян.

Всего в течение суток, 28 апреля, на фронте зафиксировано аж 112 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 49 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Большая Писаревка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Где самые кровавые бои

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области. Там враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

Часов Яр и окрестности на карте / © Deepstatemap
Часов Яр и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 40 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и Семеновка Донецкой области. Там оккупанты пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Семеновка и Бердичи, потерю которых подтвердил Сырский / © Deepstatemap
Семеновка и Бердичи, потерю которых подтвердил Сырский / Фото: Deepstatemap

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

Другие направления

На Купянском направлении отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Украинские военные на одном из направлений / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Лиманском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, среди которых Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области.

Там россияне при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

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Ситация на левом берегу Днепра

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Также нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления противника.

Ранее главком Сырский признал, что ситуация на фронте значительно обострилась и подтвердил потерю трех сел в Донецкой области.

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