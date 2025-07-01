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Наступление РФ на Донетчине: в DeepState сообщили, есть ли у врага продвижение (карта)
Армия РФ оккупировала населенный пункт Коптево в Донецкой области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 1 июля. Так, российские войска продвинулись на Донетчине.
Об этом сообщает DeepState.
Кроме этого, к сожалению, у противника есть новый оккупированный населенный пункт — Коптево.
«Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергеевке, возле Дилиевки, Мирного, Разиного, Веселого и Комара», — говорится в сообщении.
Осинтеры внесли соответствующие изменения в интерактивную карту.
Как отмечали аналитики DeepState, фиксируется ухудшение ситуации на юге Донетчины. Враг активно штурмует позиции ВСУ в районе Шевченко, Свободного Поля и Новоселки, оборона на этом участке фронта «начинает сыпаться».
Ранее в DeepState прокомментировали ситуацию по «серой зоне» на Днепропетровщине. Речь идет о новостях по населенному пункту Дачное. Враг пытается продвинуться, чтобы использовать это для своих медийных целей.
«Происходит фиксация противника в этом районе, который пытается лезть туда без остановки, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать московскую заразу и не дать ей закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются неприятным звоночком в ухудшении обстановки», — отмечают в DeepState.