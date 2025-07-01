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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Наступление РФ на Донетчине: в DeepState сообщили, есть ли у врага продвижение (карта)

Армия РФ оккупировала населенный пункт Коптево в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 1 июля. Так, российские войска продвинулись на Донетчине.

Об этом сообщает DeepState.

Кроме этого, к сожалению, у противника есть новый оккупированный населенный пункт — Коптево.

«Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергеевке, возле Дилиевки, Мирного, Разиного, Веселого и Комара», — говорится в сообщении.

Осинтеры внесли соответствующие изменения в интерактивную карту.

Как отмечали аналитики DeepState, фиксируется ухудшение ситуации на юге Донетчины. Враг активно штурмует позиции ВСУ в районе Шевченко, Свободного Поля и Новоселки, оборона на этом участке фронта «начинает сыпаться».

Ранее в DeepState прокомментировали ситуацию по «серой зоне» на Днепропетровщине. Речь идет о новостях по населенному пункту Дачное. Враг пытается продвинуться, чтобы использовать это для своих медийных целей.

«Происходит фиксация противника в этом районе, который пытается лезть туда без остановки, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать московскую заразу и не дать ей закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются неприятным звоночком в ухудшении обстановки», — отмечают в DeepState.

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Дата публикации
Количество просмотров
824
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