Наступление РФ на Донетчине: в DeepState сообщили, есть ли у врага продвижение (карта)

Фронт / © ТСН.ua

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Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 1 июля. Так, российские войска продвинулись на Донетчине.

Об этом сообщает DeepState.

Кроме этого, к сожалению, у противника есть новый оккупированный населенный пункт — Коптево.

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«Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергеевке, возле Дилиевки, Мирного, Разиного, Веселого и Комара», — говорится в сообщении.

Осинтеры внесли соответствующие изменения в интерактивную карту.

Как отмечали аналитики DeepState, фиксируется ухудшение ситуации на юге Донетчины. Враг активно штурмует позиции ВСУ в районе Шевченко, Свободного Поля и Новоселки, оборона на этом участке фронта «начинает сыпаться».

Ранее в DeepState прокомментировали ситуацию по «серой зоне» на Днепропетровщине. Речь идет о новостях по населенному пункту Дачное. Враг пытается продвинуться, чтобы использовать это для своих медийных целей.

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«Происходит фиксация противника в этом районе, который пытается лезть туда без остановки, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать московскую заразу и не дать ей закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются неприятным звоночком в ухудшении обстановки», — отмечают в DeepState.