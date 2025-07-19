Наступление РФ в Донецкой области: военный рассказал, что действительно происходит в регионе

Армия РФ. / © Associated Press

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В Донецкой области не снижается давление военных агрессора России на боевые порядки ВСУ. Русские проявляют активность и усиливают свои подразделения свежими силами.

Об этом сообщил военный батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, экипажи российских беспилотников почти не выходят на ротацию – меняется преимущественно пехота. Одно из подразделений БПЛА, подконтрольное ФСБ, непрерывно передает опыт менее опытным бригадным экипажам.

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Бунятов отмечает, что в этой ситуации важно уничтожение экипажей враждебных БПЛА. Ведь, говорит военный, "Сил бригадных средств поражения недостаточно для решения этой проблемы.

"С каждым днем логистика на ЛБО становится сложнее, на многих участках любая техника уже стала неактуальной", - добавил он.

Напомним, аналитики ISW в последнем отчете сообщили о том, что враг продвинулся по двум направлениям - на севере Сумской области и в районе Покровска. В свою очередь, украинские силы имеют успехи на Новопавловском направлении.

По словам представителя бригады «Форпост» подполковника Романа Коссе, россияне пытаются окружить Волчанск. По его словам, оккупанты атакуют как сам город, так и его окрестности.

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Отметим, CNN сообщает о том, что РФ может начать свое большое летнее наступление уже через несколько дней или недель, используя 160 000 военнослужащих, которые, по словам украинских чиновников, сосредоточены вблизи линии фронта.

Дата публикации 17:29, 14.07.25 Количество просмотров 166 Ад в Донецкой области: Покровск и Мирноград – под угрозой кольца