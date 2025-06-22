Фронт / © ТСН.ua

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Российские войска продвинулись в восточной части Запорожья, к югу от Новопавловки, Донецкой области. Вероятно, они захватили это село, расположенное у админграниц Днепропетровской и Запорожской области.

Об этом пишет ISW.

Минобороны РФ сообщило о захвате села. Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвигаются за пределы Запорожья в направлении Ялты (к северо-западу от Запорожья) и Звезды (к западу от Запорожья), а также от Комара (южнее Запорожья) к Поддубному (чуть северо-западнее Комара). Эти заявления нуждаются в подтверждении.

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Армия РФ 20 и 21 июня продолжала наступательные операции:

вблизи Новопавловки;

северо-восточнее Новопавловки вблизи Новосергеевки, Новониколаевки и Муравки;

восточнее Новопавловки вблизи Котляровки, Надеевки и Серебряного; юго-восточнее Новопавловки близ Орехового, Отрадного и Богатыра;

к югу от Новопавловки вблизи Мирного, Ялты, Федоровки и Веселого.

Российский милблогер также утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Поддубного, что к югу от Новопавловки.

«Командир украинской артиллерийской бригады, действовавшей на новопавловском направлении, 21 июня сообщил, что российские войска используют электрические скутеры в атаках, чтобы попытаться быстро продвинуться через спорную „серую зону“, созданную российскими и украинскими беспилотниками вдоль линии фронта», — говорится в отчете.

Напомним, российских захватчиков нет ни в Днепропетровской области, ни на ее административной границе. Попытки оккупантов продвинуться вглубь региона потерпят поражение.

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«Врага удается сдерживать, хотя больших усилий они прилагают именно там. Это причем одно из двух направлений противника. удалось», — отметил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов.