Наступление РФ в Харьковской области: эксперт назвал истинную цель врага

По данным Генштаба, противник продвинулся в направлении Волчанска до 6,5-8 км.

Наступление оккупационной армии в Харьковской области могут быть отвратительными маневрами, направленными на растяжение украинских резервов, особенно в районах Краматорска и Покровска.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Он отметил, что если ВСУ и дальше будут получать вовремя бесперебойный полноценный ресурс, в частности артиллерийский, то "у врага вряд ли будут какие-то перспективы работать вперед".

"Более того, чтобы там не говорили о фортификации, мол, они не очень качественно сделаны, однако на расстоянии 8-10 км от линии госграницы первая линия обороны защитных сооружений на Харьковщине создана. Следовательно, враг будет иметь немало хлопот, если будет пытаться атаковать наши защитные сооружения", — объяснил Селезнев.

По его словам, у РФ не так много ресурсов для масштабных наступлений на Харьков.

"Здесь, скорее всего, речь идет об определенных отвлекающих маневрах, которые должны создать более благоприятные условия для действия вражеского войска, которое сконцентрировано на двух направлениях на востоке нашей страны — соответственно Краматорское и Покровское... Это все делается с целью максимального растяжения наших стратегических резервов, которые сейчас были бы более уместны, к примеру, западнее Авдеевки или в районе Временного Яра", — считает полковник ВСУ.

Напомним, аналитики DeepState прокомментировала скандал со 125-й бригадой, чьи воины якобы сбежали во время наступления РФ на Харьковщине.

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