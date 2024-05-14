Наступление РФ в Харьковской области: Украина бросила на усиление одну из самых опытных бригад — The Independent

Полковник Генштаба объяснил, что российская армия нашла слабые места в обороне ВСУ и зашла в Харьковскую область.

Украина направила в Харьковскую область для остановки российского наступления одну из самых опытных бригад.

Об этом рассказал The Independent полковник украинского Генштаба, не захотевший назвать свое имя.

"Ситуация серьезная и динамичная. Она имеет потенциал для опасного и очень быстрого развития", – прокомментировал он.

"Россияне несут очень большие потери, и я думаю, что эта бригада, которую я хорошо знаю, сможет остановить распространение российской атаки, а затем отбросить их или уничтожить", – добавил он.

По его словам, российская армия нашла слабые места в обороне ВСУ и вошла туда.

"Россияне вошли в районы, где наша оборона была слабой и не готовой. Это места вблизи границы с Россией, которые находятся в зоне досягаемости их артиллерии и где очень тяжело и опасно строить оборону", – отметил он.

Полковник сообщил, что в наступлении принимали около пяти батальонов российских войск численностью до 3 000 человек участвовавших во вторжении, которое началось в ночь с 9 на 10 мая. Шли они в поддержке с танками и другой бронетехникой с планирующими бомбами. Также они использовали истребители и вертолеты.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о ресурсах оккупантов на Харьковщине.

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