Наступление РФ в Харьковской области: в Генштабе рассказали о ситуации на этом участке фронта

В украинском Генштабе ситуацию в Харьковском направлении называют контролируемой. Впрочем, отмечают, что было произведено изменение позиций ВСУ в районе населенного пункта Лукьянцы.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ 14 мая.

Отмечается, что на Харьковском направлении подразделения украинских войск отбивают одну атаку противника по направлению Шебекино (РФ) — Волчанск. Ситуацию на этом участке фронт называют контролируемым.

"В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБ по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", — подчеркнули в своде.

Также проходят мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. В Генштабе отмечают, что ситуация контролируемая. Потери оккупантов в этом направлении за текущие сутки составили четыре человека и пять единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении продолжаются три атаки российских оккупантов на направлениях Вильшана – Петропавловка, Крахмальное – Берестово, Коломыйчиха – Стельмаховка. Здесь армия РФ успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП противника.

Напомним, издание Politico опубликовало материал о том, что война в Украине вступает в критическую фазу, а все решит битва за Харьков. Все дело в том, что сейчас Россия пытается любой ценой прорвать украинскую оборону, пока не поступило западное оружие.

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