Наступление РФ в Харьковской области: в ISW оценили, на что рассчитывает Путин

В ISW предполагают, что оккупанты хотят достичь оперативных целей в северной и северо-восточной Харьковской области.

Российский диктатор Владимир Путин во время наступления в Харьковской области рассчитывает на то, что Украина не будет освободить захваченные окукпантами территории.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"В ежегодной оценке угроз на 2024 год, подготовленной Управлением директора национальной разведки США, сообщается, что Путин "вероятно, считает", что российские силы притупили усилия Украины по отвоеванию значительных территорий и что поддержка Украины со стороны США и Запада является "ограниченной", – говорится в сообщении.

Американские аналитики предполагают, что российские войска намерены добиться своих оперативных целей в северной и северо-восточной Харьковской области задолго до лета 2024 года.

Российское военное командование считает, что их войска смогут "удерживать какие-либо ограниченные достижения на севере Харьковской области и других областях в течение длительного времени, поскольку они считают, что украинские войска не смогут начать успешные контрнаступательные действия в любой момент в будущем".

"За последние месяцы российские войска достигли ряда тактически значимых успехов в Донецкой области, в частности под Авдеевкой, без украинских контратак, которые даже на мгновение оттеснили российские силы, и эти недавние безоговорочные достижения могут способствовать реализации расчетов Путина и российского военного командования", — отмечают в ISW.

Поэтому, считают аналитики ISW, Путин может думать, что его войска могут продолжать осуществлять "безоговорочные продвижения по всей линии фронта в течение следующих месяцев, или даже лет, и, в конце концов, заставить Украину подчиниться полному российскому подчинению".

"Ограниченность украинской материальной базы из-за задержки западной помощи безопасности не позволила войскам начать значительные контратаки против российских наступательных операций, но поступление масштабной помощи безопасности от США на фронт, вероятно, позволит украинским войскам восстановить контратаки, угрожающие способности российских сил удерживать тактические достижения", — подытожили в ISW.

Напомним, по обновленной карте DeepState, российские войска во время наступления захватили ряд населенных пунктов и двигаются на Волчанск.

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