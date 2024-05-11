Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ объяснили цель оккупантов

Российские наступательные операции вдоль границы на Харьковщине, скорее всего, преследуют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы к этой оси, чтобы позволить продвижение России в других районах на востоке Украины.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, глава Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Наступательным действиям врага предшествовала масштабная мощная информационная кампания. Вспоминаем, как они нагнетали на этом направлении ситуацию, как постоянно озвучивалось харьковское направление врагами как направление, которое они должны то превратить в выжженную землю, то угрожали, что Харьков должны уничтожить, то рассказывали о какие-то санитарные зоны, то постоянно пытались задействовать на этом направлении ДРГ, откуда они наступали, это печально известное Шебекино. После того, как враг там отступил, когда мы осуществляли эффективную харьковскую кампанию по освобождению территории, была очень успешная операция проведенная под командованием Сырского. По этому направлению постоянно происходили артиллерийские бои, столкновения с ДРГ. Враг не смог выставить свои военные заслоны идеально по линии фронта. В глубину России образовалась линия 5-10 км толщиной, которая была "ничейной", но на территории России. Все, что попадало в ту зону, так или иначе поражалось, россияне не могли там закрепиться, и наши тоже, выстроить какие-то мощные фортификации – сразу наносились удары. Конечно, россияне, чтобы мы не могли зайти на их территорию, выстроить фортификации, встала задача перед их командованием — кроме осуществить масштабную информационную кампанию, оттянуть наши резервы и занять", — сказал он.

Напомним, попытку наступления в Харьковской области подтвердили в Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что попытка прорыва началась в 5:00 утра, но успехом не увенчалась. На место сражений бросили резервные подразделения.

Аналитики считают, что оккупанты не смогут захватить Харьков.

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