Наступление РФ возле Авдеевки замедлилось: разведка Британии назвала причины

За ряд населенных пунктов на этом участке фронта продолжаются бои.

В последние недели наступление российской оккупационной армии в районе Авдеевки на Донетчине замедлилось. Вероятной причиной стали потери захватчиков.

Об этом сообщили в отчете разведки Минобороны Великобритании в Twitter (Х).

"Наступление россиян замедлилось за последние недели, вероятно, частично из-за значительных потерь во время кампании в Авдеевке", — считает разведка.

Отмечается, что российские войска продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, достигая незначительных успехов. Оккупанты пытались расширить зоны противостояния к северо-западу от Донецка. Пока бои продолжаются за ряд населенных пунктов. В частности, за Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

В британской разведке отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается нестабильной. Кроме того, дефицит личного состава и боеприпасов украинских сил предположительно ограничивает их способность удерживать позиции.

Напомним, на днях в России заявили о захвате нового села возле Авдеевки – Орловки. Однако американские аналитики ISW не могут этого подтвердить. В ВСУ об оккупации также не сообщали.

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