Наступление РФ выдохлось: Сикорский назвал две причины, почему Путин не может победить

Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал ситуацию на фронте и международную поддержку Украины, сделав акцент на ослаблении России и необходимости усиления экономического давления.

Об этом он заявил в интервью CNN.

По словам Сикорского, российское наступление "выдохлось". Он подчеркнул, что огромная территория РФ теперь играет против нее, поскольку Москва "не может защитить все свои объекты ПВО". Эта слабость позволяет Украине эффективно атаковать стратегические цели.

Реклама

Министр также повторил свое мнение относительно позиции президента США: поскольку Трамп "любит победителей", он занял сторону Украины, успешно атакующей значительную часть российских нефтеперерабатывающих заводов, усложняя работу военной машины РФ.

Отвечая на вопрос об усилении помощи от США, Сикорский выразил надежду на то, что Вашингтон предоставит Киеву больше оружия и введет дополнительные санкции против России.

"Мы надеемся, что США это сделают, потому что Путин остановится только тогда, когда поймет, что не может победить. Чтобы он пришел к такому выводу, нужно больше давить на экономику России и больше помогать украинцам", - заявил Сикорский.

В доказательство достижений Украины министр отметил, что американцы даже планируют купить несколько украинских дронов, что является "свидетельством достижений Украины во время этой войны".

Реклама

Польский дипломат предположил, что эта война, вероятно, завершится по сценарию Первой мировой войны, когда одна из сторон исчерпает свои ресурсы.

Ранее Радослав Сикорский назвал, при каких условиях Путин прекратит войну против Украины.