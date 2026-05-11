В текущих условиях на фронте в Украине россиянам понадобится более 30 лет, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Однако именно контроль над Донбассом является официальным условием диктатора Путина для прекращения огня.

Об этом пишет The New York Times.

«Российская армия до сих пор не нашла решения фундаментальной проблемы: как совершать масштабные наступления на поле боя, перенасыщенного беспилотниками. Времена, когда массы войск штурмовали линию фронта на бронетехнике, уже прошли. Война же превратилась в соревнование технологий и тактик использования дронов», — отмечают журналисты.

Стагнация на фронте сопровождается катастрофическими потерями. В частности, по данным расследований изданий Mediazona и Meduza, к концу прошлого года на фронте в Украине погибли около 352 тысяч российских солдат. Это в шесть раз больше американских военных, убитых за все время войны во Вьетнаме.

«Украина, несмотря на дефицит личного состава и случаи дезертирства, продолжает истощать врага. Министр обороны Михаил Федоров отметил, что цель ВСУ — довести потери врага до 50 тысяч человек в месяц (сейчас этот показатель составляет около 35 тысяч). Это должно создать для России „неприемлемую цену войны“ и принудить к справедливому миру», — добавили в СМИ.

Война РФ против Украины — как меняется баланс на фронте

Вооруженные силы Украины демонстрируют серьезные тактические успехи, перехватив инициативу по нескольким направлениям фронта в Донецкой области. Самая сложная ситуация остается в районе Покровска и Константиновки. Российские войска пытаются вытеснить ВСУ, но украинские силы проводят контратаки и удерживают позиции.

Аналитики сообщали, что российская армия не достигла никакого существенного прогресса на поле боя, а ни один крупный город не перешел под контроль оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина входит в летний период с пониманием: несмотря на значительные потери и провал весеннего наступления, Россия не отказывается от попыток расширения боевых действий.

По его оценке, наиболее напряженной остается ситуация в Донецкой области.

На фоне реальных территориальных потерь на фронте в Украине в апреле Россия лжет о военных успехах. Эксперты разоблачили манипуляции начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова, чьи заявления в несколько раз превышают реальные успехи оккупантов. За это его критикуют даже российские военные блогеры.

