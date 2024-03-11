"Наступление России было остановлено": Зеленский заявил, что ситуация на фронте гораздо лучше

Президент отметил, что "наступление России было остановлено", а ее армия "находится в процессе утраты большого количества жизненно важных сил".

Украинской армии удалось остановить продвижение российских оккупантов, поэтому ситуация стала намного лучше.

Об этом в интервью BFM TV заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, ситуация на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца".

"У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", — рассказал Зеленский.

Однако он предупредил, что такие утверждения могут потерять свою актуальность "через месяц или неделю", если наша страна не получит достаточной помощи.

Во время комментирования ситуации вокруг Авдеевки президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли.

В этой связи глава государства обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские оккупанты продвинулись к северо-западу от Авдеевки, в том числе возле Бердичев и близ Орловки.

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