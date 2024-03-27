Наступление России: генерал Ходжес оценил, реальный ли прорыв оккупантов вглубь Украины

Армия РФ "ведет устаревшую войну на истощение".
Российские войска используют задержку помощи для Украины для более интенсивных атак. Впрочем, оккупанты не имеют ресурса для совершения большого прорыва.
Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в эфире "Громадського радіо".
По его словам, в настоящее время у врага нет соответствующей мобильной группы, которая была бы способна двигаться в направлении больших городов.
"Я не вижу в них большой мобильной группировки, которая могла бы закрепить их наступление под Авдеевкой, которая могла бы двинуться в направлении Харькова, Киева или других крупных городов, как это делала старая советская доктрина с оперативно-маневренными группами", — подчеркнул Ходжес.
Генерал считает, что оккупанты вряд ли имеют необходимую логистику, с помощью которой могли бы двигаться подготовленные бронетанковые соединения. Захватчики "просто толкают людей в мясорубку", добавил Годжес, а также отметил, что у россиян "есть артиллерийские боеприпасы".
"Я не уверен, что у них она (необходимая логистика – Ред.) есть, даже если они будут продолжать добиваться успехов на тактическом уровне. Конечно, я могу ошибаться, но я не видел доказательств того, что у них есть такое большое соединение"., которое могло бы это сделать", – заметил он.
По словам Ходжеса, армия РФ "ведет устаревшую войну на истощение, пытается задушить украинских защитников массой".
"Это будет продолжаться. Но это отличается от прорыва", – подчеркнул Ходжес.
Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия формирует новые военные резервы для частей недавно воссозданного Ленинградского военного округа. Эти резервы могут поддерживать текущие операции в Украине.