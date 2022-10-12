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Наступление России из непризнанного Приднестровья: Братчук рассказал, грозит ли Одессе нападение

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Наступление России из непризнанного Приднестровья: Братчук рассказал, грозит ли Одессе нападение

Фото: Getty Images

Украинские Силы обороны усиленно патрулируют границу.

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук считает, что Одессе не грозит наступление оккупационной армии из непризнанного Приднестровья.

Об этом он сказал 12 октября на брифинге.

Сергей Братчук подчеркнул, что в Приднестровье присутствует российский контингент и командование оккупационной армии хотело бы задействовать его, однако пока Одессе ничего не угрожает, поскольку Силы обороны усиленно патрулируют границу.

"Мы уже слышали о семи таких планах наступления. Не удается россии в так называемой ПНР провести мобилизационные мероприятия и хотя наблюдается определенная активность, местные жители не хотят присоединяться к армии оккупантов", — сказал Братчук.

Угроза наступления из непризнанного Приднестровья

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины обсуждалась угроза с непризнанного Приднестровья, где находится российский контингент. Поэтому в сепаратистском регионе началась волна диверсий, которые, по мнению украинских экспертов, организовывала Россия, чтобы втянуть Приднестровье в войну против Украины.

В июле 2022 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщал, что Украина готова помочь Молдове избавиться от незаконных военных формирований на территории так называемого Приднестровья.

В августе 2022 года Сергей Братчук заявлял, что в непризнанном Приднестровье пытаются провести "тренировку" по мобилизации.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2334
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