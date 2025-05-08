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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Наступление России летом будет одним из самых трудных за всю войну: военный раскрыл детали

Сейчас РФ сосредоточена на летней наступательной кампании, которая может стать одной из самых трудных за войну, но Украина удержится, отметил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российские оккупанты

Российские оккупанты / © Укрінформ

Ситуация в российской экономике действительно становится хуже. Однако диктатор Владимир Путин верит, что у него еще есть возможность сделать один серьезный шаг.

Об этом заявил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в комментарии «24 Канала», отметив, что с точки зрения логики Путин должен уже садиться за мирные переговоры и выводить предприятия из-под санкций, чтобы не добить экономику. Но он готов подождать.

Когда начнутся переговоры

Как отметил Сазонов, сейчас Россия сосредоточена на летней наступательной кампании. Скорее всего, никакого прекращения огня и мирных переговоров летом не будет.

Российский диктатор Путин верит, что летом будет масштабное наступление России, в результате которого удастся что-нибудь захватить. Возможно, он ставит цель полностью оккупировать Донецкую область. Путин грезит тем, чтобы войти в российские учебники по истории как «собиратель земель».

«Летняя кампания будет достаточно тяжелой. Возможно, самой тяжелой из времен полномасштабного вторжения. Мы это понимали зимой. Мы готовы. Считаю, что у Путина ничего не получится. А уже осенью переговоры состоятся. Может быть, ближе к концу осени, когда экономическая ситуация в России станет крайне тяжелой», — прогнозирует Сазонов.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не настаивают на заключении 30-дневного перемирия в Украине.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии после полноценного прекращения огня.

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