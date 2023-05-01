Наступление России на Бахмут провалилось, с декабря погибли 20 тысяч окупантов — Белый дом

По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек.

Российское наступление на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибли около 20 тысяч окупантов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Sky News.

По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек.

Кирби заявил, что российское наступление в восточном Донбассе "застопорилось" и "провалилось".

В последние месяцы Москва сосредоточила свое вторжение на Донбассе, в частности, в городе Бахмут.

Напомним, что Евгений Пригожин запугивает командование РФ выведением своих вагнеровцев из Бахмута.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте ВСУ контратаковали на некоторых участках.

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