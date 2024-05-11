Наступление России на Харьков: что задумал враг – генерал Романенко назвал три сценария

На севере Харьковской области продолжаются бои по двум направлениям. ВСУ организовали систему обороны и подтянули на этот участок фронта резервы. В районе продолжаются бои.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"В районе четырех населенных пунктов, особенно вокруг села Стрелеча. Это одно направление. Второе — город Волчанск и населенный пункт Гатище. Противник с утра вчерашнего дня нанес поражение своими средствами артиллерии и на бронетехнике выдвинулся по этим направлениям. Кроме того, по Волчанску было нанесено. удара с реактивных систем залпового огня. Благодаря таким действиям они частично продвинулись вперед, где и сейчас продолжаются интенсивные бои», — рассказал эксперт.

По словам Романенко, подход российских окупантов не новый. Генерал-лейтинант считает, что можно рассматривать три варианта развития событий.

"Стратегически противник может создать группировку, которой на текущий момент нет. Яна это подчеркиваю. Для того, чтобы вести активные действия против непосредственно Харькова как города и оплота обороны на этом направлении. Для этого оккупантам нужно где-то от 150 тыс. единиц личного состава, вооружений и техники. Если они где-то там и собирают резервы, то в этом направлении пока их нет", — подчеркнул он.

Второй вариант состоит в том, что РФ планирует создать определенную буферную зону в пограничных и отодвинуть украинские войска от российской границы как можно дальше. Для этого врагу необходимо несколько десятков тысяч военных. В общей сложности на этом направлении сейчас в РФ 55 тыс. единиц живой силы.

Скорее всего, считает Романенко, россияне реализуют третий вариант. Речь идет о разведке боем, с бронетехникой, с отдельными подразделениями. Ведь РФ хочет обнаружить, где есть слабые места в украинской обороне и пытаться в этих направлениях провести наступательные действия.

"Для этого они имеют такого уровня силы и средства. Здесь соответствующим образом происходят сейчас бои. Их цель — оттягивать силы и средства сил обороны по направлениям, где ведутся интенсивные бои, на востоке и на юге. То есть цель такого рода действий противника с военной точки зрения очевидна, а перспективы будут ясны в ближайшие несколько суток", — подчеркнул Романенко.

Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал истинную цель операции неприятеля на Харьковщине. По его словам, это тактическая операция с целью отвлечения ВСУ от других направлений. Эту сделку оккупанты планировали давно.

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