Наступление России на Харьковщине и Сумщине: кому на самом деле адресовано заявление Сырского

Украинские военные

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Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о начале российского наступления в Харьковской и Сумской областях было направлено на союзников.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабарский в комментарии NV.

«Нужно не вырывать из контекста фразу генерала Сырского, а посмотреть, как она была высказана, в какой последовательности. Первое предложение, сказанное было генералом Сырским: «На фоне продолжающегося переговорного процесса противник начал наступательные действия на территории Харьковской и Сумской области». Это близко к тексту», — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что такое заявление было направлено показать, что Россия не собирается прекращать эту войну.

«Такое заявление направлено, прежде всего, в сторону наших союзников. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть и акцентировать внимание на том, что Россия не собирается прекращать эту войну, война будет продолжаться, несмотря на те goodwill (пожелания — Ред.), которые высказываются по тем или иным причинам, например, американской стороной», — добавил Грабарский.

Эксперт подчеркнул, что должность Сырского является политической и он должен делать политические заявления, направленные на широкую аудиторию, включая международную.

Напомним, Сырский заявил об угрозе нападения на Беларусь.