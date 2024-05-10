Наступление России на Харьковщине: оккупанты еще не задействовали основные силы — Жорин

Нынешние боевые действия окупантов больше похожи на прощупывание линии обороны.

Боевые действия, предпринятые российской оккупационной армией на Харьковщине, были прогнозируемыми, но враг еще не задействовал свои основные силы.

Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин.

"Пока ничего критического не произошло, русаки начали движение, о котором наши силы знали и готовились", — отметил он.

При этом Жорин считает, что нынешние боевые действия больше похожи на прощупывание линии обороны украинских защитников.

"Свои основные силы противник еще не задействовал", — подчеркнул он.

Напомним, утром 10 мая на Волчанском направлении в Харьковской области российская оккупационная армия пыталась прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием бронетехники. Вражеские атаки отражены.

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